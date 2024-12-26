شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يواجه الجونة اليوم في افتتاح الأسبوع الـ14 من دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الكرة النسائية بنادى وادى دجلة في الثانية والنصف عصر اليوم الخميس، فريق الجونة في افتتاح منافسات الجولة الرابعة عشر من دورى الكرة النسائية.

تدخل سيدات وادى دجلة اللقاء بمعنويات عالية بعدما اكتسحن الاتحاد السكندرى في الجولة الماضية 11 – 0، ويأملن في مواصلة تقدمهن في جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 25 نقطة من 10 لقاءات حتى الآن، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في لقاء وخسر مثله، سجلت لاعباته 43 هدفا واستقبلت شباكهن 6 أهداف.

في المقابل، يسعى فريق الجونة للخروج بنتيجة إيجابية في مباراة اليوم وذلك بعد الخسارة بسداسية أمام الزمالك في اللقاء السابق، ويأمل في التقدم خطوة في الجدول، حيث يحتل الفريق المركز الحادى عشر برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة والخسارة في 7 مواجهات، سجلت لاعباته 9 أهداف واستقبلت شباكهن 41 هدفا.

وتستكمل في الثانية والنصف غدا الجمعة، منافسات الأسبوع الرابع عشر من دورى الكرة النسائية بـ6 مواجهات قوية بين الأهلى والطيران، الزمالك مع إنبى، زد مع بالم هيلز، المصرى مع بيراميدز، المقاولون العرب مع البنك الأهلى، المعادى واليخت مع الاتحاد السكندرى.

ويتصدر الأهلى ترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 33 نقطة من 12 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 11 لقاء وسقط مرة وحيدة كانت أمام مسار، سجلت لاعبات المارد الأحمر 57 هدفا واستقبلت شباكهن هدفا