شكرا لقرائتكم خبر عن 10 غيابات تضرب صفوف الأهلى قبل مواجهة المصرى بموقعة حسم صدارة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

تشهد قائمة الأهلي التي ستواجه المصري في الثامنة مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري غيابات عديدة ومؤثرة ما بين الإصابة والأسباب الفنية.

ويغيب عن الأهلي في مباراة المصري كلا من، مصطفى مخلوف، محمد هاني، كريم فؤاد ، كريم نيدفيد ، محمود كهربا، طاهر محمد، رضا سليم، محمد عبد الله ، مصطفى ابو الخير ، يوسف أيمن.

وأعلن السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاهلى قائمة الفريق التي توجهت الى الإسكندرية لخوض معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى اليوم ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" والتي سوف تقام على ستاد برج العرب.

وتضم قائمة النادي الاهلي 21 لاعب هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي –مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – أكرم توفيق – خالد عبد الفتاح- يحيى عطية الله – كريم الدبيس - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: عمرو السولية- إمام عاشور- مروان عطية – عمر الساعي –محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو- وسام أبو علي - سمير محمد.