شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعد الدبيس بفرصة فى مباريات الأهلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

حصل كريم الدبيس ظهير أيسر الأهلي على وعد من مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر بالحصول على فرصة المشاركة في مباريات الدوري خلال الفترة القادمة، لاسيما بعد رفض المدرب السويسري رحيله في يناير القادم.

وتلقى كريم الدبيس عرضا من نادي فاماليساو البرتغالي للانضمام إلى صفوفه في يناير على سبيل الإعارة وحتى نهاية الموسم مع نية الشراء، ولكن يرفض كولر رحيله ويتمسك ببقائه.

ويواجه فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع دقات الثامنة مساء اليوم الخميس نظيره المصري البورسعيدى على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لـ بطولة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

استعاد الأهلي ثقته بفوز كاسح 6-1 على شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال أفريقيا بعدما فشل في التأهل لنهائي بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2024" بخسارته بركلات الترجيح أمام باتشوكا المكسيكي الأسبوع الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويملك فريق الاهلى 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهم وسجل سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل أمام سموحة فيما يملك المصري البورسعيدى 11 نقطة بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل مرتين وسجل لاعبيه 4 أهداف ولم تتلقى شباكه أي أهداف.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

وتعادل الاهلى مع البنك الاهلى سلبياً في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري فيما تعادل المصري البورسعيدى سلبياً مع حرس الحدود في الجولة الخامسة للمسابقة.

ومن جانبه، طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى لاعبيه بإستعادة الانتصارات على صعيد بطولة الدوري بعد التعادل في أخر مباراتين ضمن حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الذى يتطلع المارد الأحمر لتحقيقه للموسم الثالث على التوالي.

ويلعب الأهلي اللقاء دون لاعبه طاهر محمد طاهر بسبب الاصابة ، كما يستمر غياب كريم فؤاد ومحمد هانى وعلى معلول للإصابة، ويتسلح المارد الأحمر بنجمه المتألق وسام أبو على بطل الهاتريك في لقاء بلوزداد بجانب إمام عاشور وحسين الشحات وأفشة المتألقين.

وشهد أخر ظهور للأهلى في بطولة الدوري المصري تعادل سلبى مع البنك الاهلى بينما تأجلت مباراة المارد الأحمر مع سموحة في الجولة الخامسة لتقام في يناير بسبب انشغال كتيبة كولر بمواجهة بطل الجزائر.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى.

في المقابل، يتطلع المصري البورسعيدى بقيادة على ماهر لخطف النقاط الثلاث من أنياب حامل اللقب الاهلى للحفاظ على موقعه في صدارة أندية الدوري لاسيما بعد فقدانه نقطتين في أخر لقاء خاصة أن الفريق يضم عناصر ذات خبرة مثل صلاح محسن وكريم العراقي وفخر الدين بن يوسف