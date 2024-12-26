شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى لاعب الزمالك يخضع لأشعة على الصدر لمتابعة حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

يخضع، اليوم، محمد حمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى أشعة على القفص الصدرى والرئة للاطمئنان على حالته الصحية، بعد الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الفريق الماضية أمام طلائع الجيش ببطولة الدورى.

وتعرض محمد حمدى إلى شرخ فى القفص الصدرى وجود تجمع هوائى على الرئة، ويرقد في المستشفى لمتابعة حالته بصفة دورية، إثر التصادم مع حارس مرمى فريق طلائع الجيش ليظل تحت الملاحظة فى المستشفى لخطورة الوضع.

محمد حمدى تعرض لإصابة خلال شهر نوفمبر الماضى في أولى مباريات الفريق ببطولة الدورى، أمام البنك الأهلى، وتم تشخصيها بجزع في الرباط الخارجي للركبة، وتغيب بسببها عن المشاركة مع الفريق لمدة 3 أسابيع، وبالفعل شارك في التدريبات 24 نوفمبر، وتم الاعتماد عليه في مباراة الفريق أمام المصرى بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، والتي أقيمت 15 ديسمبر، ومن وقتها لم يشارك مع الفريق في أي مباراة سوى لقاء الأمس امام طلائع الجيش.