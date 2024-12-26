شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والمصرى فى دورى nile اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الأهلى تحديا قويا وصعبا فى مباراة ستحدد مصير صدارة الدورى المصرى، عندما يلتقى نظيره المصرى البورسعيدى فى الثامنة مساء اليوم على استاد ىبرج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى.

ويتواجد المصرى فى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 11 نقطة، بينما يحل الأهلى فى المركز السادس برصيد 8 نقاط، وفوز أى منهما سيمكنه من اعتلاء صدارة الدورى التى يتربع على قمتها الزمالك وبيراميدز برصيد برصيد 11 نقطة.

واستعد فريق الأهلى جيدا قبل العودة إلى منافسات الدورى المصرى بمواجهة المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وشهد آخر ظهور للأهلى فى بطولة الدورى المصرى تعادلا سلبيا مع البنك الأهلى بينما تأجلت مباراة المارد الأحمر مع سموحة فى الجولة الخامسة لتقام فى يناير بسبب انشغال كتيبة كولر بمواجهة بطل الجزائر.

الأهلى يتطلع إلى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى.

وتُقام بطولة الدورى من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدورى الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة فى توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

موعد مباراة الأهلى أمام المصرى البورسعيدى فى دورى nile

يواجه فريق الأهلى نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى والمصري فى الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى في الجولة السادسة للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.