شكرا لقرائتكم خبر عن ميشالاك مستمر مع الزمالك حتى نهاية إعارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولى الزمالك على استمرار البولندي كونراد ميشالاك لاعب الفريق لنهاية الموسم، وحتى انتهاء مدة إستعارته من نادى أحد السعودي.

وترى إدارة القلعة البيضاء إنه تم استعارة اللاعب لمدة موسم ولن يتم انهاء تلك الإعارة فى شهر يناير المقبل، خاصة فى ظل قيام الجهاز الفنى بقيادة كريستيان جروس بمنح اللاعب دروس خصوصية من أجل الاستفادة من خدماته فى المرحلة المقبلة.

وقال جروس أن اللاعب الأجنبى بالفريق لابد أن يكون مستواه متلف عن باقى اللاعبين ، ويصنع الفارق فى المباريات التى يشارك بها، لتكون مشاركته مفيدة للفريق.

وطالب جروس من ميشالاك بضرورة استغلال أنصاف الفرص التي تتاح له أمام المنافس، مشدداً عليه بأن يكون أكثر فاعلية على المرمى، وضرورة التسليم السريع للكرة، وعدم الاحتفاظ بها أكثر من اللازم حتى لا يتسبب في تعطيل الهجمات.