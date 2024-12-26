شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستضيف غزل المحلة اليوم على شاطئ الإسكندرية في دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق سموحة في الخامسة مساء اليوم الخميس، فريق غزل المحلة على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع السادس من دوري nile.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات متساوية، حيث تعادل سموحة سلبيا مع الجونة في آخر مواجهة بالدوري، كما تعادل غزل المحلة مع الاتحاد السكندرى في الجولة الماضية.

واستغل أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، الراحة التي حصل عليها الفريق بعد تأجيل مباراته مع الأهلي، فى تجهيز الفزيق بشكل قوي من أجل حصد النقاط الثلاثة، وطالب اللاعبين بضرورة بذل الجهد واستغلال الفرص لحسم المباراة لصالحهم.

يحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 5 نقاط، جمعها من فوز وتعادلين وهزيمة، سجل لاعبو الفريق السكندري 3 أهداف واستقبلت شباكهم مثلها.

في المقابل، يأمل شوقى غريب المدير الفني لفريق غزل المحلة، في العودة بالنقاط الثلاثة بعدما استكشف نقاط القوة والضعف في الفريق السكندرى خلال الأيام الماضية، وحذر المدافعين من خطورة الثلاثي حسام حسن وعبد الكبير الوادي ومحمود صابر الذي يستغل المساحات للتسديد، وطالب المهاجمين بضرورة استغلال الفرص وترجمتها لأهداف لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط، جمعها من فوز وتعادلين وهزيمتين، وسجل لاعبو المحلة 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.