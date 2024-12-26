شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يصطدم بسيراميكا اليوم لتأكيد التفوق في دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق البنك الأهلي في الخامسة مساء اليوم الخميس، مع فريق سيراميكا على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري nile.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة، حيث حقق البنك الأهلي فوزا مهما على مودرن سبورت بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما تعادل سيراميكا مع الزمالك بهدف لمثله في نفس الجولة.

ويسعى طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، لتأكيد التفوق على سيراميكا بعد الفوز الكبير بخماسية في كأس رابطة الأندية، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز ومواصلة التقدم في جدول الترتيب، وحذر من انتفاضة سيراميكا وخاصة في ظل امتلاكه العديد من اللاعبين المميزين.

ويحتل فريق البنك الأهلي الخامس عشر على جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 5 نقاط، جمعها من فوز وتعادلين وهزيمتين، سجل لاعبو البنك 4 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

في المقابل، يأمل أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، في رد الاعتبار بعد السقوط المدوي في كأس رابطة الأندية بخماسية نظيفة أمام البنك، وطالب اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز ورد الاعتبار، وحذر من التحولات الهجومية التي يستغلها المنافس وخاصة عن طريق ياو أنور الذي طالب بفرض رقابة عليه وعدم ترك المساحات أمامه.

ويحتل فريق سيراميكا المركز السادس برصيد 8 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما والخسارة في لقاء، سجل لاعبو سيراميكا 8 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.