شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد تنس الطاولة يعقد أول اجتماع رسمى للمجلس الجديد برئاسة أشرف حلمى والان مع تفاصيل الخبر

يعقد اليوم الخميس ، اتحاد تنس الطاولة برئاسة أشرف حلمى أول اجتماع رسمي لمجلس إدارة الاتحاد الجديد بعد انتخابات الجمعية العمومية.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع مناقشة عدة ملفات، منها النظر في جدول بطولات الموسم المحلى، وأقرب البطولات على الاجندة الدولية، بالإضافة إلى تقسيم لجان الاتحاد المختلفة، سواء المسابقات أو المنتخبات، واللاعبين، وغيرها من اللجان.

وأسفرت الانتخابات عن فوز أشرف حلمى برئاسة الاتحاد، وفاز فى العضوية كل من خالد الحفنى، محمود أباظة، وهبة الله حامد، ووليد محمود وعمرو فهمى وأشرف عبد الفتاح.