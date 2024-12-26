شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبو ريدة يجتمع مع مجلس رابطة الأندية المحترفة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يُعقد الأسبوع المقبل اجتماع مهم بين هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، ومجلس رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب للتنسيق للمرحلة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الرياضية.

الاجتماع سيُركز على مناقشة أوضاع المسابقات المحلية، بما في ذلك الدوري الممتاز والكأس وكأس السوبر المصري للأبطال، لضمان سيرها بسلاسة وتجنب تضارب المواعيد مع الأجندة الدولية.

كما سيتم التطرق خلال الاجتماع إلى تحسين الظروف التنظيمية ودعم الأندية المشاركة في المنافسات المحلية والقارية، والاطلاع على جدول الدوري لنهاية الموسم، وكذلك التنسيق بين إداري المسابقات في الرابطة والاتحاد.

مصادر مقربة أفادت بأن الاجتماع سيشهد نقاشات حول، جدول المباريات لتفادي ضغط المباريات على اللاعبين، وتحسين نظام المسابقات لتعزيز جاذبيتها جماهيريًا وإعلاميًا، وكذلك تنسيق الأجندة المحلية بما يخدم مصلحة المنتخبات الوطنية.