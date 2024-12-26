الامارات | 10 لاعبين يمثّلون منتخب رفع الأثقال في «عربية الدوحة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك المنتخب الوطني لرفع الأثقال في البطولة العربية، وكأس قطر في الدوحة، اللتين تنطلقان اليوم وتستمران حتى الثلاثاء المقبل، بقائمة تضم 10 لاعبين.

وغادرت البعثة، أمس، إلى الدوحة، وتضم قائمة اللاعبين، مؤيد النجار (فوق 109 كغم)، وعزالدين الغفير (109 كغم)، وزهرة الهاشمي (49 كغم)، وبشائر الأحبابي (59 كغم)، ومي المدني (64 كغم)، بجانب خمسة لاعبين يشاركون على مستوى الشباب، هم: زايد النعيمي (55 كغم)، إضافة إلى الناشئين ثنيان عمر الحمودي (49 كغم) وزايد العامري (55 كغم) وسعيد قصاب (81 كغم)، وعلي ناصر الحميري (96 كغم).