الامارات | «دبي لكرة السلة» يتصدر دوري رابطة البحر الأدرياتيكي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صعد فريق دبي لكرة السلة إلى صدارة ترتيب دوري رابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي، بفوزه بنتيجة (92-81) على نادي إيغوكيا إم تيل البوسني، الأكثر حصداً للألقاب في البوسنة، في مباراة قوية جمعتهما في ملعب كوكا كولا أرينا، وعزز هذا الفوز سلسلة انتصارات فريق دبي لكرة السلة إلى 11-3.

وقدّم لاعب فريق دبي، أودو عباس، أداء مميّزاً مع تسجيله 26 نقطة، فضلاً عن ست كرات مرتدة وتمريرتين حاسمتين، فيما أسهم كليمان بريبيليتش بهذا الفوز الكبير من خلال تسجيله 14 نقطة، وخمس تمريرات حاسمة، وكرتين مرتدتين.

وفي تعليقه على أدائه في هذه المباراة، قال أودو عباس في تصريحات صحافية: «كان تركيزي منصباً على تحقيق الفوز بالمباراة، حيث اعتمدت على التسديدات البسيطة، ومع تنامي ثقتي في المباراة تمكنت من إحراز تسديدات أصعب، وكانت الطاقة التي عج بها الملعب والمدرجات مذهلة بالفعل، وقد أسهمت في دفعي لتقديم أفضل ما لديَّ، وأنا سعيد جداً بهذا الفوز المستحق الذي حققه فريقنا».