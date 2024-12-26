الامارات | فيليبس: الإمارات وجهة مثالية لبطولات الغولف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير التنفيذي لجولة «دي بي ورلد» للغولف في الشرق الأوسط، توم فيليبس، أن دولة الإمارات وجهة مثالية لتنظيم وإقامة أبرز بطولات الغولف العالمية، وأهمها جولة دي بي ورلد التي تشهد مشاركة نخبة من اللاعبين من جميع أنحاء العالم.

وقال فيليبس مع اقتراب استضافة الإمارات لخمس بطولات دولية من بينها ثلاث بطولات لفئة النخبة لسلسة رولكس، والتصفيات الختامية في أبوظبي ودبي، وبطولة «تيم كاب» التي تنطلق في منتجع أبوظبي للغولف في الفترة من 10 إلى 12 يناير المقبل، إن «نجاح استضافة الفعاليات الكبرى الخاصة بالغولف، يأتي في إطار التعاون الكبير والمثمر بين القائمين على اللعبة والجولة العالمية».

كما تشهد الفترة المقبلة استضافة نادي الإمارات للغولف بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، من 16 إلى 19 يناير 2025.

وأشار المدير التنفيذي لجولة «دي بي ورلد» للغولف إلى أن بطولة «تيم كاب» ستكون الحدث الأبرز، كونها تجمع بين فريق قارة أوروبا وفريق بريطانيا العظمى وأيرلندا، وتُعدّ أفضل فرصة للاستعداد لبطولة كأس رايدر في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

وعن الحضور الجماهيري في جولة «دي بي ورلد» وجميع بطولات الغولف في الإمارات، أكد أنها تشهد نمواً كبيراً في أعداد الحضور من جميع الفئات والجنسيات، الأمر الذي يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير اللعبة محلياً.

ولفت إلى التعاون مع اتحاد الإمارات للغولف، الذي يُعدّ حجر الزاوية في نمو اللعبة وتوسعها على مستوى الدولة، وأكد أنها شراكة استراتيجية واعدة نأمل تطويرها ودعمها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الجولة أسهمت في تحقيق الإضافة المميّزة لبطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» على جدول التصفيات النهائية وختام الموسم، إذ استقطبت المزيد من النجوم الكبار إلى الإمارات، وأتاحت الفرصة للجماهير لمتابعة أبرز النجوم مثل روي ماكلروي.