الامارات | الفهيم يقود زورق فيكتوري في مونديال «فورمولا1»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التعاقد مع البطل، أحمد الفهيم، ليكون أحد سفراء فريق فيكتوري في بطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا1» في الموسم الجديد 2025.

وذكر بيان صحافي أن «الفهيم سيواصل مشواره الناجح مع (أسياد البحار) في بطولة العالم للزوارق السريعة (فورمولا1) للموسم الثالث على التوالي، بعد التطور المستمر الذي أظهره في 2023-2024».

وسجل الفهيم ظهوراً جيداً في الموسم المنصرم 2024 على متن زورق «فيكتوري3»، واستطاع إنهاء الموسم في المركز الـ15 للترتيب العام للمتسابقين برصيد 21 نقطة، وأسهم في حصول فريق فيكتوري على المركز الرابع في الترتيب العام للفرق برصيد 123.5 نقطة.

وعبّر الفهيم عن سعادته الكبيرة بتجديد التعاقد مع فريق فيكتوري، الاسم الكبير في عالم الرياضات البحرية، موجهاً الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وقال الفهيم، إن روح الفريق الواحد التي تسود أروقة فيكتوري تخلق بيئة محفزة، مشيداً بتعاون الجهازين الإداري والفني بإشراف مدير إدارة «فيكتوري»،

أحمد علي السميطي، وذلك من أجل تحقيق أفضل النتائج والوصول إلى أفضل أداء ممكن وتسجيل الحضور المشرف في مختلف البطولات.

وأضاف: «الموسم المقبل سيشهد ظهوراً متميّزاً لي في البطولة العالمية من أجل مواصلة المشوار وترك نتائج باهرة».