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الامارات | 8 ميداليات لـ «غولف الإمارات» في البطولة الخليجية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصدت منتخبات الإمارات ثماني ميداليات ملونة في ختام بطولة للغولف الثامنة للناشئين تحت 16 سنة، والسابعة للسيدات والأولى للفتيات تحت 16 سنة، والثالثة للأشبال تحت 13 سنة، التي استضافتها العاصمة العُمانية مسقط من 20 إلى 24 ديسمبر الجاري، وتنوعت الميداليات بين أربع ميداليات ذهبية على مستوى الفرق والفردي للسيدات والفتيات تحت 16 سنة، علاوة على ميداليتين فضيتين في فردي الفتيات والسيدات، وبرونزيتين لمنتخب الشباب تحت 16 سنة وفردي السيدات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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