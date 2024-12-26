الامارات | الفوز على عُمان لا يكفي المنتخب للتأهل.. يحتاج إلى هدفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقّدت حسابات تأهل المنتخب الوطني إلى الدور نصف النهائي من بطولة «خليجي 26»، بعد الخسارة غير المتوقعة أمام نظيره الكويتي 1-2 في الجولة الثانية، وبات مطالباً بالفوز على المنتخب العماني، غداً، بفارق هدفين لإكمال مشوار المنافسة.

ويحتل «الأبيض» المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، متساوياً مع نظيره القطري، في حين يأتي المنتخبان العُماني والكويتي في القمة بأربع نقاط.

حسابياً، لايزال المنتخب يملك حظوظه في التأهل عن المجموعة الأولى، لكنها لم تعد مرهونة بالفوز فقط على عمان، إذ بات ملزماً بالفوز على عُمان بفارق هدفين على الأقل لتخطي مرحلة المجموعات دون النظر لحسابات المباراة الثانية التي ستجمع الكويت مع قطر، فيما سيجبره الفوز بفارق هدف على انتظار نتيجة المباراة الثانية، التي يحتاج فيها لفوز الكويت أو تعادله ليصعدا معاً، إذ سيحتل «الأبيض» الوصافة، فيما ستذهب الصدارة لـ«الأزرق».

أما الحالة الأصعب في حسابات التأهل، فهي عندما يفوز المنتخب بفارق هدف، وتفوز قطر هي الأخرى بالنتيجة ذاتها، إذ ستتساوى المنتخبات الأربعة في عدد النقاط، ولكل منها أربع نقاط.

وستحسم المواجهات المباشرة في تلك الحالة حسابات التأهل، بالنظر إلى فارق الأهداف لتحديد الترتيب في مجموعتي البطولة، وعند التساوي في مثل هذه الحالة، يتم النظر إلى أكبر عدد من الأهداف تم تسجيله في المباريات بين المنتخبات المتعادلة، ثم فارق الأهداف في جميع المواجهات المباشرة، وفي حالة تساوي أكثر من منتخبين بفارق الأهداف، يتم اللجوء لأكبر عدد من الأهداف المُسجلة في البطولة، على أن يتم اللجوء للقواعد المتعلقة بقاعدة اللعب النظيف (أقل منتخب يحصل على بطاقات صفراء وحمراء)، على أن تجرى قرعة بين المنتخبات المتساوية في حالة التساوي في كل شيء.

وحصل «الأبيض» على بطاقة صفراء واحدة، وأخرى حمراء، في حين حصل المنتخب العُماني على خمس بطاقات صفراء، فيما يتساوى المنتخبان القطري والكويت في عدد البطاقات الصفراء التي تحصلا عليها في الجولتين الأولى والثانية، بواقع سبع بطاقات صفراوات.

احتمالات الصعود (مباراة الإمارات وعمان)

1- فوز الإمارات بفارق هدفين: صعود الإمارات مع الكويت أو قطر.

2- فوز الإمارات بفارق هدف: يتحدد الصعود بفارق الأهداف أو البطاقات الملونة أو القرعة.

3- تعادل الإمارات: صعود عُمان مع الكويت أو قطر.

4- خسارة الإمارات: صعود عُمان مع الكويت أو قطر.

احتمالات الصعود (مباراة الكويت وقطر)

1- فوز الكويت: صعود الكويت مع الإمارات أو عُمان.

2- تعادل الكويت: صعود الكويت مع الإمارات أو عُمان.

3- فوز قطر بفارق هدفين: صعود قطر مع الإمارات أو عُمان.

4- فوز قطر بفارق هدف: يتحدد الصعود بفارق الأهداف أو البطاقات الملونة، أو القرعة.