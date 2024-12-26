الامارات | بينتو: ضغط المباريات يجبرني على تغيير التشكيل الأساسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، البرتغالي باولو بينتو، أن ضغط المباريات الكبير في بطولة «خليجي 26»، يجبر المدربين كافة على تغيير التشكيل من مباراة إلى أخرى، وذلك رداً على الانتقادات التي تعرض لها لعدم ثباته على تشكيلة واضحة، وتغييراته لمراكز اللاعبين، ما اعتبره المراقبون الفنيون لعب دوراً في الخسارة أمام الكويت 1-2 في الجولة الثانية، إلى جانب الأخطاء الدفاعية الفادحة.

وقال بينتو لـ«الإمارات اليوم»: «الأخطاء الدفاعية جزء من كرة القدم، ويجب علينا التعامل معها»، وأشار بينتو إلى أن «موقف المنتخب الوطني أصبح صعباً في التأهل، ويجب إيجاد الحلول في المباراة الأخيرة أمام عمان، إذ لايزال المنتخب يملك فرصة للصعود».

وأوضح: «أمام الكويت صنعنا فرصاً عدة للتسجيل، لكننا لم نوفق، وبالتأكيد في هذه الحالة لن تفوز، على الرغم من أن المنتخب امتلك الكرة طوال المباراة، وهذا أمر طبيعي يحصل في كرة القدم، والكرة الآن في ملعب اللاعبين، وعلينا حل هذه المشكلة».

وأضاف: «الهدف المبكر في المباراة كان يجب أن يجعل المباراة أسهل، وامتلكنا الكرة طوال الوقت، ولكنهم استغلوا خطأ وأحرزوا التعادل، وفي الشوط الثاني كنا الأفضل، واعتمد المنتخب الخصم على الهجمات المرتدة، ولكن من خطأ آخر نجح المنتخب الكويتي في إحراز هدف الفوز».

وعن تغيير عدد من اللاعبين في التشكيل الأساسي، قال: «لا يوجد منتخب في البطولة يستطيع أن يحافظ على التشكيل نفسه الذي يبدأ به في كل مباراة، يجب إجراء تغييرين أو ثلاثة، فالوقت غير كافٍ للاستشفاء، ويجب حماية اللاعبين».

ودافع بينتو عن الأخطاء الفردية التي يرتكبها المنتخب وتتكرر في كل مباراة، فقال: «الأخطاء الفردية جزء من كرة القدم، بالنسبة لي الأخطاء لا تتكرر، المواقف مختلفة، إذا تحدثت عن ركلة جزاء أمام أوزبكستان، تختلف عن وضع ركلة الجزاء في مباراة قطر، إضافة إلى أن الأخطاء أمام الكويت ليست التي حدثت من قبل، بالنسبة لي كرة القدم فيها أخطاء، ويجب التعامل معها».