الامارات | راشد عبدالرحمن: ميتسو قاد «الأبيض» للقب «خليجي 18» بأسلوب نموذجي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب المنتخب الوطني السابق، راشد عبدالرحمن، الذي أسهم في فوز «الأبيض» بلقب «خليجي 18»، أن المدرب الفرنسي الراحل، برونو ميتسو، اتبع أسلوباً نموذجياً في التخطيط للفوز بالبطولة الخليجية التي استضافتها الدولة في عام 2007.

وقال راشد عبدالرحمن لـ«الإمارات اليوم»: «كان ميتسو يدرك أن دورات الخليج العربي بطولات ذات طابع خاص، وتختلف عن بقية البطولات، ومنها التصفيات المونديالية أو بطولة آسيا، لذلك خطط لها بالشكل الذي قاد إلى تحقيق الفوز، ومنه الأسلوب التكتيكي للمباريات، ونوعية اللاعبين الذين يختارهم، وكذلك أسلوب تحمل الضغط الذي تشكله البطولة، بسبب طبيعة المنتخبات المشاركة، وجمهور كل منها، وأمور فنية أخرى اتبعها في البطولة الخليجية دون غيرها».

وأضاف: «كرة القدم الحديثة تحتاج إلى أن يكون المدرب قريباً من اللاعبين ومتفهماً لظروفهم في النادي والمنتخب، والضغط الذي يولده ضغط المباريات، وهي أسباب أخرت فوز الأبيض ببطولات الخليج قبل الفوز بها للمرة الأولى في (خليجي 18)».

وتابع: «نجح ميتسو باختيار أسلوب مميز في التعامل مع اللاعبين، إذ كان قريباً من اللاعبين بشكل كبير، ويدعمهم في الملعب وخارجه، ما أسهم في تعزيز الروح الرياضية العالية لديهم، وكان سباقاً لتذليل المصاعب التي يمر بها الفريق، ما خلق بيئة مثالية كانت أحد أهم أسباب الفوز».

وتابع: «أسلوب توظيف اللاعبين الذي اتبعه ميتسو كان أحد أهم أسباب الفوز بلقب البطولة، إذ نجح في تمكين أكثر من لاعب للعب في مختلف المراكز، لذلك لم يكن يتعثر المنتخب عند تعرض اللاعبين الأساسيين للإصابات أو الإيقاف بسبب الإنذارات».

وختم: «المدرب ميتسو كان يعمل على تصحيح أخطاء اللاعبين للعودة إلى المستوى الفني المطلوب، دون أن يعاقب بشدة، وهو أسلوب مثالي ساعده في الفوز ببطولة (خليجي 18)».