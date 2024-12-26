الامارات | الأخضر السعودي يحبط مفاجأة اليمن في «خليجي 26»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الأخضر السعودي فوزاً بشق الأنفس على نظيره اليمني 3-2، في المباراة التي جمعتهما، أمس، لحساب الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 26»، المقامة حالياً في ضيافة الكويت.

وحافظ المنتخب السعودي على حظوظه في بلوغ الدور نصف النهائي، في انتظار مباراته بعد غدٍ ضد المنتخب العراقي (حامل اللقب)، بعدما رفع رصيده إلى ثلاث نقاط، دون أي نقاط للمنتخب اليمني.

وباغت منتخب اليمن نظيره السعودي في بداية الشوط الأول، إذ تقدم له هارون الزبيدي بعد مرور ثماني دقائق فقط، مستغلاً كرة عرضية وزعها عبدالواسع المطري، ليخطفها برأسه قبل حسان تمبكتي ويُسكنها الشباك.

وعادت الأخطاء الدفاعية للأخضر، عندما أعاد علي البليهي كرة قصيرة إلى حارس مرماه، ليخطفها عبدالمجيد صبارة ويسجل منها الهدف الثاني (27).

وضغط المنتخب السعودي بكل خطوطه إلى أن تمكن محمد كانو من تقليص الفارق بهدف سجله من تمريرة مصعب الجوير (30)، لينتهي الشوط الأول عند تلك النتيجة.

وتواصلت مساعي الأخضر في الشوط الثاني، قبل أن يحصل على ضربة جزاء، بعد العودة لتقنية «الفار»، تمكن مصعب الجوير من ترجمتها إلى هدف (57).

وبينما كانت المباراة في طريقها للتعادل، تمكن البديل عبدالله الحمدان من اقتناص هدف الفوز للمنتخب السعودي، من متابعة لكرة سقطت من الحارس اليمني، ليُكملها في الشباك (90+3).

واعترض لاعبو اليمن على صحة قرار حكم اللقاء، العماني قاسم الحاتمي، بشأن الهدف الثالث، ما دفعه إلى إشهار البطاقة الحمراء للاعب، رامي الوصماني، وأتبعها ببطاقة حمراء أخرى لزميله حمزة الريمي، قبل أن تتدخل تقنية «الفار»، ويستبدل الحكم البطاقة الحمراء ببطاقة صفراء للريمي.