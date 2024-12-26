الامارات | الجمهور يُقبل على الركن التراثي الإماراتي في الكويت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد الركن التراثي لدولة الإمارات في منطقة المشجعين، بسوق شرق في العاصمة الكويتية، إقبالاً كبيراً من جمهور«خليجي 26»، المقامة حالياً في الكويت.

ويتضمن الجناح التراث الإماراتي، الفن الشعبي، والزي التراثي الإماراتي للنساء (المخور والبرقع والذهب)، والأكلات الشعبية المختلفة.

ويقام الركن التراثي تزامناً مع كأس الخليج العربي في الكويت، وقد استقبل منذ افتتاحه زواراً من جنسيات مختلفة بمعدل 150 شخصاً يومياً من جميع فئات المجتمع، كما زاره الشيخ عبدالله سالم العلي الصباح، محافظ العاصمة في الكويت، واستمع إلى شرح حول محتوياته وأهدافه، وجهود الإمارات في الحفاظ على تراثها وثقافتها.