الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي - إيفرتون 16:30
تشيلسي - فولهام 19:00
نيوكاسل - أستون فيلا 19:00
وولفرهامبتون - مانشستر يونايتد 21:30
ليفربول - ليستر سيتي 00:00
البنك الأهلي - سيراميكا 19:00
سموحة - غزل المحلة 19:00
بتروجيت - الجونة 22:00
المصري - الأهلي 22:00
الدوري التونسي
الصفاقسي - الملعب 17:00
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