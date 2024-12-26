شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يواجه الجونة اليوم لمواصلة الصحوة فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق بتروجت فى الثامنة مساء اليوم الخميس، فريق الجونة على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الأسبوع السادس من دورى nile.

يدخل الفريقان بمعنويات عالية بعدما حقق الفريقان الفوز الأول فى دورى nile بالجولة الماضية، حيث فاز بتروجت على طلائع الجيش بهدف نظيف، بينما حقق الجونة الفوز على إنبى بنفس النتيجة.

ويتسلح سيد عيد المدير الفنى لفريق بتروجت، بمعنويات اللاعبين العالية لحصد الفوز الثانى على التوالى خاصة أن المباراة على ملعبه، وطالب اللاعبين بضرورة القتال من أجل حصد النقاط الثلاثة للتقدم أكثر فى جدول الترتيب، محذرا من هجمات الجونة المرتدة.

ويحتل فريق بتروجت المركز الثانى عشر برصيد 5 نقاط، جمعها من فوز وتعادلين وهزيمتين، سجل لاعبو بتروجت 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

فى المقابل، يسعى علاء عبد العال المدير الفنى لفريق الجونة، إلى العودة بنتيجة إيجابية من بتروسبورت، وطالب اللاعبين بضرورة غلق كل المساحات أمام هجوم الفريق البترولى واستغلال الفرص التى تتيح لهم أمام المرمى.

ويحتل فريق الجونة المركز العاشر برصيد 6 نقاط، جمعها من فوز و3 تعادلات وهزيمة، سجل لاعبو الجونة هدفا واستقبلت شباكهم مثله.