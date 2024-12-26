شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى و المصري اليوم الخميس في دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الخميس للعودة للدوري المصري بمواجهة المصري البورسعيدى على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وشهد أخر ظهور للأهلى في بطولة الدوري المصري تعادل سلبى مع البنك الاهلى بينما تأجلت مباراة المارد الأحمر مع سموحة في الجولة الخامسة لتقام في يناير بسبب انشغال كتيبة كولر بمواجهة بطل الجزائر.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

موعد مباراة الأهلى أمام المصري البورسعيدى في دوري nile

يواجه فريق الأهلى نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى والمصري فى الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى في الجولة السادسة للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.