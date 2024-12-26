شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الخميس 26 – 12 – 2024 في دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم مساء اليوم الخميس، منافسات الجولة السادسة من دوري nile، بـ4 مواجهات قوية بين سموحة وغزل المحلة، البنك الأهلي مع سيراميكا، بتروجت مع الجونة، بالإضافة إلى مواجهة المصري والأهلي في قمة هذا الأسبوع.

موعد مباراة سموحة وغزل المحلة

يستقبل فريق سموحة في الخامسة مساء اليوم الخميس، فريق غزل المحلة على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع السادس من دوري nile.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات متساوية، حيث تعادل سموحة سلبيا مع الجونة في آخر مواجهة بالدوري، فيما تعادل غزل المحلة مع الاتحاد السكندرى في الجولة الماضية.

يحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 5 نقاط، جمعها من فوز وتعادلين وهزيمة، سجل لاعبو الفريق السكندري 3 أهداف واستقبلت شباكهم مثلها.

في المقابل، يحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط، جمعها من فوز وتعادلين وهزيمتين، وسجل لاعبو المحلة 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.

موعد مباراة البنك الأهلى وسيراميكا

يلتقى فريق البنك الأهلي في الخامسة مساء اليوم الخميس، مع فريق سيراميكا على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة السادسة من دوري nile.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة، حيث حقق البنك الأهلي فوزا مهما على مودرن سبورت بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما تعادل سيراميكا مع الزمالك بهدف لمثله في نفس الجولة.

يحتل فريق البنك الأهلي الخامس عشر برصيد 5 نقاط، جمعها من فوز وتعادلين وهزيمتين، سجل لاعبو البنك 4 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

في المقابل، يحتل فريق سيراميكا المركز السادس برصيد 8 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما والخسارة في لقاء، سجل لاعبو سيراميكا 8 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.

موعد مباراة بتروجت والجونة

يواجه فريق بتروجت في الثامنة مساء اليوم الخميس، فريق الجونة على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الأسبوع السادس من دوري nile.

يدخل الفريقان بمعنويات عالية بعدما حقق الفريقان الفوز الأول في دوري nile بالجولة الماضية، حيث فاز بتروجت على طلائع الجيش بهدف نظيف، بينما حقق الجونة الفوز على إنبي بنفس النتيجة.

يحتل فريق بتروجت المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط، جمعها من فوز وتعادلين وهزيمتين، سجل لاعبو بتروجت 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

في المقابل، يحتل فريق الجونة المركز العاشر برصيد 6 نقاط، جمعها من فوز و3 تعادلات وهزيمة، سجل لاعبو الجونة هدفا واستقبلت شباكهم مثله.

موعد مباراة المصرى والأهلى

يواجه فريق الأهلى نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويملك فريق الاهلى 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهم وسجل سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل أمام سموحة فيما يملك المصري البورسعيدى 11 نقطة بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل مرتين وسجل لاعبيه 4 أهداف ولم تتلقى شباكه أي أهداف.