شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندرى في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك صفحة مباراة طلائع الجيش ، التى جمعت الفريقين أول أمس، حيث يستعد الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندرى في إطار الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز دورىnile، و التى تقام باستاد القاهرة.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك مع الاتحاد السكندرى في الثامنة من مساء الأحد المقبل، بإستاد القاهرة الدولى، بعد أن تعادل مع طلائع الجيش في الجولة الماضية من بطولة الدورى، حيث سجل كل فريق هدفين، أحرز للأبيض محمد شحاتة ، وحسام أشرف.

ترتيب الزمالك في جدول الدورى

يحتل الزمالك المركز الثانى فى وصافة جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 11 نقطة، من 3 انتصارات وتعادلين وخسارة.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين بشأن بعض السلبيات التي وقع فيها الفريق خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.