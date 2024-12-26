شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة وظائف التنفس وأشعة على الصدر يوميا.. آخر تطورات إصابة محمد حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال محمد حمدى لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تحت الملاحظة فى المستشفى التى يتواجد بها، بعد إصابته خلال مواجهة طلائع الجيش بمسابقة الدورى.

ويجرى محمد حمدى أشعة يومياً على الصدر بسبب الشرخ الذي حدث في ضلعين بالقفص الصدري، كما تتم متابعة وظائف التنفس بشكل دوري فى ظل وجود هواء على الرئة.

وتعرض محمد حمدى لإصابة عباراة عن شرخ فى ضلعين بالقفص الصدرى مع وجود هواء على الرئة إثر التصادم مع حارس مرمى فريق طلائع الجيش ليظل تحت الملاحظة فى المستشفى لخطورة الوضع.

وانتهت مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما في المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية بالجولة السادسة من دورى نايل، ليرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 11 نقطة في وصافة جدول الترتيب، بينما رفع أصحاب الأرض رصيدهم إلى 8 نقاط فى المركز الثامن.