شكرا لقرائتكم خبر عن عودة عمر كمال وغياب كهربا .. تعرف على قائمة الأهلى لمواجهة المصرى غدا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاهلى قائمة الفريق التي توجهت الى الإسكندرية لخوض معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى غدا ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" والتي سوف تقام على ستاد برج العرب.

وتضم القائمة 21 لاعب هم ..

حراسة المرمى: محمد الشناوي –مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع:رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – أكرم توفيق – خالد عبد الفتاح- يحيى عطية الله – كريم الدبيس - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط:عمرو السولية- إمام عاشور- مروان عطية – عمر الساعي –محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو- وسام أبو علي - سمير محمد.

بينما غاب محمود عبد المنعم "كهربا"و المغربى رضا سليم وكريم فؤاد ومحمد هانى وعبدالله محمد و طاهر محمد طاهر ، بداعى الإصابة. ومعهم مصطفى مخلوف، محمد هاني، كريم فؤاد ، كريم نيدفيد ، محمود كهربا، طاهر محمد، رضا سليم، محمد عبد الله ، مصطفى ابو الخير ، يوسف أيمن.