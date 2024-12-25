شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعادل مع حرس الحدود 2 - 2 فى مباراة مثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الإسماعيلى مع حرس الحدود بهدفين لمثليهما في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة السادسة من دورى نايل ، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرفع الدراويش رصيده إلى 6 نقاط في المركز الحادى عشر ، بينما رفع حرس الحدود رصيده إلى 3 نقاط في المركز الأخير .

تقدم حرس الحدود بالهدف الأول عن طريق محمود ممدوح في الدقيقة 25 أثر قام زميله كواسى إيسو بالكرة داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة يسددها ممدوح مباشرة في المرمى معلنا عن هدف التقدم للفريق العسكرى .



وفى الشوط الثانى أضاف محمد بيومى مدافع الإسماعيلى الهدف الثانى لحرس الحدود بالخطأ في مرماه في الدقيقة 47 ، بعدها بخمس دقائق ينجح على الملوانى من إحراز الهدف الأول للإسماعيلى ثم يحرز مروان حمدى الهدف الثانى للدراويش من ركلة جزاء في الدقيقة 64 .

تشكيل الإسماعيلي ضد حرس الحدود

وأعلن حمد إبراهيم عن تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة حرس الحدود، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: كمال السيد

خط الدفاع: محمد بيومي - محمد عمار - محمد نصر - حاتم سكر.

خط الوسط: عبد الرحمن الدح - عماد حمدي - محمد حسن.

خط الهجوم: إيريك تراوري - مروان حمدي - خالد النبريصي.

تشكيل حرس الحدود لمباراة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: إبراهيم عبد الحكيم - عبد الرحمن جودة - محمد الدغيمي.

خط الوسط: فوزي الحناوي - محمد أشرف روقا - محمد مجلي - كواسي إيسو.

خط الهجوم: حازم العسكري - محمد ممدوح - كارديولا تريسور.