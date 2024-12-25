شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم مواجهة مودرن سبورت والاتحاد بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة مواجهة فريقى الاتحاد السكندرى ومودرن سبورت في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وشهدت أحداث المباراة سجال بين لاعبو الفريقين وإهدار العديد من الفرص المحققه للتهديف وكأن الغى حكم اللقاء هدف لفريق الاتحاد السكندرى عن طريق ايمانويل بداعى التسليل عقب الرجوع الى تقنية الفار.

وبهذة النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الرابع جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 9 نقاط بينما ارتفع رصيد فريق مودرن سبورت للنقطة الرابعة محتلا المركز قبل الأخير.

وخاض فريق الاتحاد السكندرى بقيادة القبرصى بابا فاسيليو المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

الدفاع: مصطفى إبراهيم، محمود متولي، محمود شبانة، مروان داوود.

الوسط: مورو ساليفو، كريم الديب، فيليب ناسيمنتو.

الهجوم: ايمانويل، بواتنج، فادي فريد.

بينما جاء تشكيل فريق مودرن سبورت بقيادة الفرنسي فرانك دوماس كالتالى :

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: باسم علي، محمد دسوقي، علي الفيل ، عبد الرحمن رشدان ، جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد، عبد الله حافظ، علي زعزع.

هجوم: اينوك سكالا ، فيجيري.