شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفضل انتقال رضا سليم إلى قطر عن المغرب والان مع تفاصيل الخبر

يفضل مسئولو النادي الأهلي فكرة انتقال المغربي رضا سليم على سبيل الإعارة إلى أحد أندية الدوري القطري الراغبة في ضم اللاعب عن فكرة انتقاله إلى أحد الأندية المغربية الراغبة في التعاقد معه، خاصة مع وجود اهتمام مزدوج من قطبي الكرة المغربي، الرجاء والوداد.

ويفضل الأهلي انتقال رضا سليم إلى قطر عن المغرب لأن النادي القطري سيتحمل راتب اللاعب المغربي بالكامل، لاسيما وأن الرجاء والوداد يرفضان تحمل قيمة راتب اللاعب المغربي بالكامل، ويرغب في أن يتحمل الأهلي جزء من راتب الأهلي نظير الحصول على خدمات رضا سليم على سبيل الإعارة.

ويرفض الأهلي مبدأ تحمل جزء من راتب رضا سليم حال خروجه للإعارة ويتمسك بأن يتحمل النادي الذي سينضم له قيمة عقد اللاعب المغربي بالكامل.