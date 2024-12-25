شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضم جيمى صلاح لصفوف اليد والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب عن التعاقد مع اللاعب جيمى صلاح لتدعيم صفوف فريق كرة اليد خلال المرحلة المقبلة قادما من سموحة.

ويسعى فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى العودة إلى السيطرة على البطولات محليا و أفريقيا بعد التفوق هذا الموسم و تحقيق الانتصار على الأهلى فى قمة الدور الأول بدورى المحترفين.

يعتلى فريق الزمالك صدارة ترتيب دورى محترفى كرة اليد برصيد 39 نقطة بعد الفوز فى جميع لقاءاته المؤجلة مؤخرًا، يليه الأهلى ثانيا برصيد 36 نقطة بالخسارة فى مباراة وحيدة من الـ 13 جولة.