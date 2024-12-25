شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى عقدة تطارد الزمالك في كل البطولات والان مع تفاصيل الخبر

واصل عبد الحميد بسيونى المدير الفني لفريق طلائع الجيش، مبارياته المميزة أمام الزمالك، بعدما نجح في خطف نقطة في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة السادسة من دورى nile، والتي انتهت بالتعادل الإياجبى 2 / 2 على استاد الكلية الحربية.

بسيونى عقدة الزمالك

وأصبح مباريات الزمالك أمام عبد الحميد بسيونى تمثل عقدة للقلعة البيضاء، بعدما واصل بسيونى في حصد النقاط أمام الأبيض في كل المسابقات.

واستطاع عبد الحميد بسيونى في الفوز على الزمالك في جميع البطولات، حيث فاز على الزمالك في الدورى 3 /1 مع الطلائع في الدورى الموسم الماضى، كما فاز مع غزل المحلة على الزمالك بثلاثية نظيفة في كأس رابطة الأندية المحترفة، كما أطاح بالزمالك من كأس مصر بركلات الترجيح، وأخيرا حصد نقطة أمس بالتعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما.

انتهت مباراة الزمالك و طلائع الجيش بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الكلية الحربية بالجولة السادسة من دورى نايل، ليرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 11 نقطة في وصافة جدول الترتيب، بينما رفع أصحاب الأرض رصيدهم إلى 8 نقاط في المركز الثامن .