شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتقدم على الإسماعيلى بهدف مقابل للاشئ بالشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح حرس الحدود في التقدم على الإسماعيلى بهدف مقابل للاشئ بالشوط الأول في المباراة المقامة بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة السادسة من دورى نايل .

أحرز هدف حرس الحدود محمد ممدوح مهاجم الحدود في الدقيقة 25 عندما قام زميله كواسى إيسو بالكرة داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة يسددها ممدوح مباشرة في المرمى معلنا عن هدف التقدم للفريق العسكرى .

تشكيل الإسماعيلي ضد حرس الحدود

وأعلن حمد إبراهيم عن تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة حرس الحدود، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: كمال السيد

خط الدفاع: محمد بيومي - محمد عمار - محمد نصر - حاتم سكر.

خط الوسط: عبد الرحمن الدح - عماد حمدي - محمد حسن.

خط الهجوم: إيريك تراوري - مروان حمدي - خالد النبريصي.

تشكيل حرس الحدود لمباراة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: إبراهيم عبد الحكيم - عبد الرحمن جودة - محمد الدغيمي.

خط الوسط: فوزي الحناوي - محمد أشرف روقا - محمد مجلي - كواسي إيسو.

خط الهجوم: حازم العسكري - محمود ممدوح - كارديولا تريسور.