شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحيل تقرير علاء نبيل للجنة الفنية. ومناقشته الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إحالة التقرير المقدم من علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، للجنة الفنية المشكلة لعرض توصياتها بشأنه، بعد الإطلاع عليه فيما يخص أجهزة منتخبات الشباب والناشئين.

وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة اجتماعا صباح اليوم بحضور جميع الأعضاء، وفي بداية الجلسة وجه وليد العطار الشكر لمجلس الإدارة على ثقتهم طالباً الإعفاء من مهام المدير التنفيذي لما تعرض له من ضغوط وتحديات طوال الفترة الماضية مع استعداده لخدمة الاتحاد في أي منصب أخر، وعليه قدم رئيس المجلس ونائب الرئيس والأعضاء الشكر على ما قام به و قرروا إسناد مهمة المنسق لمجلس الإدارة له.

وقرر أبو ريدة ومجلسه الجديد، تشكيل لجنة فنية لاتحاد الكرة تضم كل من (حسن شحاتة – محسن صالح – علي أبو جريشة – حلمي طولان – حسن فريد – محمد عمر – أحمد حسن – عبد الظاهر السقا).

وتتضمن اختصاصات اللجنة اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها العمرية، متابعة الأداء الفني للمنتخبات وتقديم التوصيات اللازمة لتطوير الأداء، والإشراف على برامج إعداد المنتخبات للمنافسات المقبلة، خاصة تصفيات كأس الأمم الإفريقية وتصفيات كأس العالم.