شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين مودرن سبورت والاتحاد بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى الاتحاد السكندرى ومودرن سبورت في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وشهدت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبو الفريقين وأهدار العديد من الفرص المحققه للتهديف وكأن الغى حكم اللقاء هدف لفريق الاتحاد السكندرى عن طريق الغانى بواتنج بداعى التسليل عقب الرجوع الى تقنية الفار فى الدقيقة الثامنة.

وخاض فريق الاتحاد السكندرى بقيادة القبرصى بابا فاسيليو المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

الدفاع: مصطفى إبراهيم، محمود متولي، محمود شبانة، مروان داوود.

الوسط: مورو ساليفو، كريم الديب، فيليب ناسيمنتو.

الهجوم: ايمانويل، بواتنج، فادي فريد.

بينما جاء تشكيل فريق مودرن سبورت بقيادة الفرنسي فرانك دوماس كالتالى :

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: باسم علي، محمد دسوقي، علي الفيل ، عبد الرحمن رشدان ، جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد، عبد الله حافظ، علي زعزع.

هجوم: اينوك سكالا ، فيجيري.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما والخسارة في لقاء، سجل لاعبو زعيم الثغر 3 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

بينما يحتل فريق مودرن سبورت السابع عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط، جمعها من 3 تعادلات وهزيمتين ولم ينجح في تحقيق الفوز حتى الآن، وسجل لاعبو مودرن سبورت هدفين فقط واستقبلت شباكهم 6 أهداف.