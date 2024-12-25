شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يكرم الطفل بدر عقب ظهوره في مباراة الاتحاد السكندرى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

استقبل اليوم نادي غزل المحلة الطفل بدر شعبان الذي ظهر في مباراة الاتحاد السابقة يشجع الفريق بقدم واحدة طوال المباراة ، وقرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم تكريمه وأسرته لما اظهروه من دعم وحب لنادي غزل المحلة.

حرص الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة شوقي غريب على تكريم الطفل وإهدائه تيشيرت غزل المحلة والتقاط الصور التذكارية معه ، وأهدى رئيس مجلس الإدارة الطفل كرسياً كهربائياً على نفقته الشخصية وسلمه له الكابتن وائل شكر - نائب المدير التنفيذي لشركة غزل المحلة لكرة القدم، والسماح بتواجد بدر في أرضيه الملعب خلال المباريات المقبلة.

ويختتم اليوم الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة شوقي غريب، استعداداته لمواجهة سموحة في الدوري، والمقرر لها الخميس المقبل بمسابقة الدوري.

وكان غزل المحلة تعادل سلبياً مع الاتحاد السكندري في الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري، والتي جمعت الفريقين السبت الماضي، حيث ظهر شوقي غريب مع الفريق المحلاوي لأول مرة بالمسابقة بعد توليه المسؤولية الفنية للفريق.

واستهل غزل المحلة مشواره في مسابقة الدوري بالتعادل سلبياً مع الإسماعيلي، ثم الخسارة أمام الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على الجونة بهدف نظيف، والهزيمة أمام الزمالك برباعية نظيفة، وأخيراً التعادل سلبياً مع الاتحاد السكندري.



الطفل بدر شعبان (1)



الطفل بدر شعبان (2)



الطفل بدر شعبان (3)