شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب عرضا رسمبا من فرنسا لحسم مصير حمزة علاء والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو النادي الأهلي عرضا رسميا من نادي جرونوبل الفرنسي للتعاقد مع حمزة علاء حارس مرمى الفريق الأحمر في الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بعدما أبدى النادي الفرنسي اهتمامه بضم حارس الأهلي.

وحرص مسئولو نادي جرونوبل الفرنسي على متابعة حمزة علاء خلال مشاركته مع المنتخب المصري الأولمبي في الصيف الماضي خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويختتم فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها الثامنة مساء غداً الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

يخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن كولر قائمة الفريق التي تدخل معسكر مغلق بالإسكندرية.

وشهد أخر ظهور للأهلى في بطولة الدوري المصري تعادل سلبى مع البنك الاهلى بينما تأجلت مباراة المارد الأحمر مع سموحة في الجولة الخامسة لتقام في يناير بسبب انشغال كتيبة كولر بمواجهة بطل الجزائر.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الأهلى.