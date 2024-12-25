شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتفوق على البنك الأهلى تاريخيا 6 – 2 قبل مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلح فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، بالتاريخ قبل مواجهة البنك الأهلى المقرر لها غدا الخميس، فى إطار منافسات الجولة السادسة من دوري nile.

سيراميكا يتفوقا على البنك

وتعد مباراة الخميس المواجهة الحادية عشرة بين الفريقين في جميع المسابقات، حيث تواجها في 10 لقاءات سابقة، نجح سيراميكا في حسم 6 مواجهات لصالحه، وتفوق البنك في مباراتين، وحسم التعادل مثلهما.

سجل لاعبو سيراميكا 16 هدفا، بينما استقبلت شباكهم 15 هدفا، آخرها الخماسية التي حققها البنك الأهلى أمام سيراميكا في كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويحتل فريق سيراميكا المركز السادس برصيد 8 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما والخسارة في لقاء، سجل لاعبو سيراميكا 8 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.