شكرا لقرائتكم خبر عن سكالا وفيجيري يقودان هجوم مودرن سبورت.. وإيمانويل وفريد للاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفرنسي فرانك دوماس المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق الإتحاد السكندري بمسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: باسم علي، محمد دسوقي، علي الفيل ، عبد الرحمن رشدان ، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، عبد الله حافظ، علي زعزع

هجوم: اينوك سكالا ، فيجيري

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، عمرو السيسي، محمد مسعد ، محمد أميسي ، خالد رضا ، محمد صبري، أحمد كباكا، ارنولد ايبا، إبراهيم اجاسا

فيما أعلن بابا فاسيليو المدير الفني للاتحاد السكندري تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة موردن سبورت .

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: مصطفى إبراهيم، محمود متولي، محمود شبانة، مروان داوود

الوسط: مورو ساليفو، كريم الديب، فيليب ناسيمنتو

الهجوم: ايمانويل، بواتنج، فادي فريد

ويحل بعد قليل وفي تمام الخامسة مساءً فريق مودرن سبورت ضيفًا على نظيره الإتحاد السكندري بملعب ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل.