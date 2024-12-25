شكرا لقرائتكم خبر عن سكالا وفيجيري يقودان هجوم مودرن سبورت.. وإيمانويل وفريد للاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الفرنسي فرانك دوماس المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق الإتحاد السكندري بمسابقة دوري نايل.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمود جنش
خط الدفاع: باسم علي، محمد دسوقي، علي الفيل ، عبد الرحمن رشدان ، جوناثان نجويم
خط الوسط: غنام محمد، عبد الله حافظ، علي زعزع
هجوم: اينوك سكالا ، فيجيري
ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، عمرو السيسي، محمد مسعد ، محمد أميسي ، خالد رضا ، محمد صبري، أحمد كباكا، ارنولد ايبا، إبراهيم اجاسا
فيما أعلن بابا فاسيليو المدير الفني للاتحاد السكندري تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة موردن سبورت .
وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:
حراسة المرمى: صبحي سليمان
الدفاع: مصطفى إبراهيم، محمود متولي، محمود شبانة، مروان داوود
الوسط: مورو ساليفو، كريم الديب، فيليب ناسيمنتو
الهجوم: ايمانويل، بواتنج، فادي فريد
ويحل بعد قليل وفي تمام الخامسة مساءً فريق مودرن سبورت ضيفًا على نظيره الإتحاد السكندري بملعب ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل.
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