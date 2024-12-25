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اتحاد الكرة يشكل لجنة فنية تضم 8 أسماء منها حسن شحاتة ومحسن صالح.. وزيادة بدلات الحكام

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القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة  هاني أبو ريدة اجتماعا صباح اليوم بحضور جميع الأعضاء وتم اتخاذ عدد من القرارات جاءت كالتالي :  

تشكيل لجنة الفنية على النحو التالي :

حسن شحاتة
محسن صالح
علي أبو جريشة
 حلمي طولان
 حسن فريد
 محمد عمر
 أحمد حسن
عبد الظاهر السقا
ومعهم المدير الفني للاتحاد بصفته.
- اطلع المجلس على التقرير المقدم من المدير الفني للاتحاد و تقرر إحالته للجنة الفنية المشكلة لعرض توصياتها بشأنه
- اطلع المجلس على تقرير إدارة المسابقات و وافق على ما جاء به و تقررعرض مقترح الموسم المقبل في الجلسة المقبلة، فيما تم الموافقة على المقترح المقدم  بتحديد بدلات مراقبي المباريات اعتباراً من الأول من يناير.
كما تقرر تشكيل لجنة المسابقات على النحو التالي:
 سيد بخيت  رئيساً للجنة
خالد كامل   عضواً
ياسر رأفت   عضواً
مجدي الشيخ   عضواً عن القسم الثاني ( ب )
 مصطفى عيسى  عضواً عن القسم الثالث
 ناصر فراج   مقرراً.


- قرر المجلس صرف مستحقات الحكام في جميع الأقسام طبقا للكشف المعد من چيمس حنا  المدير المالي للجنة الحكام.
- تقرر رفع بدلات  التحكيم في جميع المسابقات اعتباراً من الأول من يناير المقبل و ذلك طبقا للكشف التفصيلي المقدم.
- اعتباراً من الأول من يناير المقبل يتحمل الاتحاد مصروفات التحكيم في جميع المسابقات سواء للفريق الأول أو المراحل السنية المختلفة و ذلك تخفيفاً على الأندية فيما عدا مسابقة القسم الأول
- عدم الموافقة على الجمع بين العمل في الاتحاد و إداراته و العمل بالمنتخبات الوطنية
- يُمنع قيد أي لاعب في فترة القيد المقبلة ( يناير ٢٠٢٥ ) إلا بعد سداد كامل رسوم القيد مقدماً ، وتكليف الأندية بسداد الديون المستحقة عليها للاتحاد، مع مد فترة القيد الشتوية من ١ يناير حتى ٨ فبراير المقبلين.
- الموافقة على هيكل إدارة الإعلام المقدم من أسامة إسماعيل
- تعديل بدلات المديرين الفنيين للقطاعات طبقا للكشف المقدم.

- قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية للاتحاد للانعقاد غير العادي و ذلك لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي و التي سيتم عقد ورش عمل بشأنها قبل إرسالها إلى الأعضاء ، بالإضافة إلى انتخاب اللجان القضائية ومناقشة مقترح تعديل شكل المسابقات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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