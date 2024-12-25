شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشكل لجنة فنية تضم 8 أسماء منها حسن شحاتة ومحسن صالح.. وزيادة بدلات الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة اجتماعا صباح اليوم بحضور جميع الأعضاء وتم اتخاذ عدد من القرارات جاءت كالتالي :

تشكيل لجنة الفنية على النحو التالي :

حسن شحاتة

محسن صالح

علي أبو جريشة

حلمي طولان

حسن فريد

محمد عمر

أحمد حسن

عبد الظاهر السقا

ومعهم المدير الفني للاتحاد بصفته.

- اطلع المجلس على التقرير المقدم من المدير الفني للاتحاد و تقرر إحالته للجنة الفنية المشكلة لعرض توصياتها بشأنه

- اطلع المجلس على تقرير إدارة المسابقات و وافق على ما جاء به و تقررعرض مقترح الموسم المقبل في الجلسة المقبلة، فيما تم الموافقة على المقترح المقدم بتحديد بدلات مراقبي المباريات اعتباراً من الأول من يناير.

كما تقرر تشكيل لجنة المسابقات على النحو التالي:

سيد بخيت رئيساً للجنة

خالد كامل عضواً

ياسر رأفت عضواً

مجدي الشيخ عضواً عن القسم الثاني ( ب )

مصطفى عيسى عضواً عن القسم الثالث

ناصر فراج مقرراً.



- قرر المجلس صرف مستحقات الحكام في جميع الأقسام طبقا للكشف المعد من چيمس حنا المدير المالي للجنة الحكام.

- تقرر رفع بدلات التحكيم في جميع المسابقات اعتباراً من الأول من يناير المقبل و ذلك طبقا للكشف التفصيلي المقدم.

- اعتباراً من الأول من يناير المقبل يتحمل الاتحاد مصروفات التحكيم في جميع المسابقات سواء للفريق الأول أو المراحل السنية المختلفة و ذلك تخفيفاً على الأندية فيما عدا مسابقة القسم الأول

- عدم الموافقة على الجمع بين العمل في الاتحاد و إداراته و العمل بالمنتخبات الوطنية

- يُمنع قيد أي لاعب في فترة القيد المقبلة ( يناير ٢٠٢٥ ) إلا بعد سداد كامل رسوم القيد مقدماً ، وتكليف الأندية بسداد الديون المستحقة عليها للاتحاد، مع مد فترة القيد الشتوية من ١ يناير حتى ٨ فبراير المقبلين.

- الموافقة على هيكل إدارة الإعلام المقدم من أسامة إسماعيل

- تعديل بدلات المديرين الفنيين للقطاعات طبقا للكشف المقدم.

- قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية للاتحاد للانعقاد غير العادي و ذلك لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي و التي سيتم عقد ورش عمل بشأنها قبل إرسالها إلى الأعضاء ، بالإضافة إلى انتخاب اللجان القضائية ومناقشة مقترح تعديل شكل المسابقات.