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جروس يتابع مودرن سبورت من أجل الاتحاد السكندرى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 04:20 م

 قرر السويسرى كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك مشاهدة مباراة الاتحاد ومودرن سبورت المقرر لها الليلة في بطولة الدورى، بالجولة السادسة من بطولة دورى nile.

يأتي اهتمام جروس بالمباراة للوقوف على نقاط القوة و الضعف بفريق زعيم الثغر، حيث يلتقى الزمالك مع الاتحاد الأحد المقبل بالجولة السابعة من الدورى
ومن المقرر أن يتابع جروس المباراة لتحديد الخطة التي سيتبعها لمواجهة زعيم الثغر، وكذلك الوقوف على طريقة لعب الفريق السكندرى.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الممتاز.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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