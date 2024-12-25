شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يتابع مودرن سبورت من أجل الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

قرر السويسرى كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك مشاهدة مباراة الاتحاد ومودرن سبورت المقرر لها الليلة في بطولة الدورى، بالجولة السادسة من بطولة دورى nile.

يأتي اهتمام جروس بالمباراة للوقوف على نقاط القوة و الضعف بفريق زعيم الثغر، حيث يلتقى الزمالك مع الاتحاد الأحد المقبل بالجولة السابعة من الدورى

ومن المقرر أن يتابع جروس المباراة لتحديد الخطة التي سيتبعها لمواجهة زعيم الثغر، وكذلك الوقوف على طريقة لعب الفريق السكندرى.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.