شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبريصى يقود هجوم الإسماعيلى أمام حرس الحدود في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلى، تشكيل فريقه أمام حرس الحدود على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة السادسة من دورى nile.

وجاء تشكيل الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود كالتالى:

حراسة المرمى: كمال السيد

الدفاع: محمد نصر، حاتم سكر، محمد عمار، محمد بيومى

الوسط: عبد الرحمن الدح، محمد حسن، عماد حمدى، إريك تراورى، مروان حمدى

الهجوم: خالد النبريصى

البدلاء: عبد الله جمال، على الملوانى، نادر فرج، هشام محمد، محمد وجدى، إبراهيم عبد العال، محمد خطارى، عبد الله السعيد، محمد زيدان

وتعد مباراة اليوم الـ34 التي تجمع الفريقين في جميع المسابقات، حيث سبق أن تواجها في 33 مباراة سابقة، كانت الغلبة للإسماعيلى بـ11 مباراة بينما فاز الحرس 9 مواجهات، وحسم التعادل 13 مباراة، وسجل لاعبو الدراويش 38 هدفا واستقبلت شباكهم 32 هدفا.

ويعد الهداف التاريخى للمباريات بين الفريقين هو حسنى عبد ربه لاعب الإسماعيلى السابق برصيد 4 أهداف، بينما يتصدر مصطفى زيكو مهاجم زد الحالي برصيد هدفين.