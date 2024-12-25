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العطار منسقا لمجلس اتحاد الكرة و عزام مديراً تنفيذياً

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القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة  هاني أبو ريدة اجتماعا صباح اليوم بحضور جميع الأعضاء ، وفي بداية الجلسة وجه وليد العطار الشكر لمجلس الإدارة على ثقتهم طالباً الإعفاء من مهام المدير التنفيذي لما تعرض له من ضغوط و تحديات طوال الفترة الماضية مع استعداده لخدمة الاتحاد في أي منصب أخر ، وعليه قدم رئيس المجلس و نائب الرئيس و الأعضاء الشكر على ما قام به و قرروا إسناده مهمة المنسق لمجلس الإدارة له.

كما اتخذ مجلس الإدارة في اجتماعه القرارات التالية:
١- التصديق على محضر الاجتماع السابق
٢- تكليف مصطفى عزام بالعمل مديراً تنفيذياً للاتحاد
٣- إلغاء جميع القرارات المالية و التعيينات التي  تمت خلال شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الحالي قبل تولي مجلس الإدارة مهامه مع تكليف المدير التنفيذي بمراجعة القرارات المماثلة التي تم اتخاذها في بقية الشهور الستة الأخيرة
٤- تكليف المدير التنفيذي بمتابعة اللجان المشكلة للانتهاء من عمليات التسليم و التسلم.
- استمع المجلس لعرض السادة الأعضاء عن المهام المكلفين بها ووجه  رئيس الاتحاد الشكر لهم على الجهد المبذول و تقرر إحالة التقارير للجان التي ستشكل الجلسة القادمة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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