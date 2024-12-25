شكرا لقرائتكم خبر عن العطار منسقا لمجلس اتحاد الكرة و عزام مديراً تنفيذياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة اجتماعا صباح اليوم بحضور جميع الأعضاء ، وفي بداية الجلسة وجه وليد العطار الشكر لمجلس الإدارة على ثقتهم طالباً الإعفاء من مهام المدير التنفيذي لما تعرض له من ضغوط و تحديات طوال الفترة الماضية مع استعداده لخدمة الاتحاد في أي منصب أخر ، وعليه قدم رئيس المجلس و نائب الرئيس و الأعضاء الشكر على ما قام به و قرروا إسناده مهمة المنسق لمجلس الإدارة له.

كما اتخذ مجلس الإدارة في اجتماعه القرارات التالية:

١- التصديق على محضر الاجتماع السابق

٢- تكليف مصطفى عزام بالعمل مديراً تنفيذياً للاتحاد

٣- إلغاء جميع القرارات المالية و التعيينات التي تمت خلال شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الحالي قبل تولي مجلس الإدارة مهامه مع تكليف المدير التنفيذي بمراجعة القرارات المماثلة التي تم اتخاذها في بقية الشهور الستة الأخيرة

٤- تكليف المدير التنفيذي بمتابعة اللجان المشكلة للانتهاء من عمليات التسليم و التسلم.

- استمع المجلس لعرض السادة الأعضاء عن المهام المكلفين بها ووجه رئيس الاتحاد الشكر لهم على الجهد المبذول و تقرر إحالة التقارير للجان التي ستشكل الجلسة القادمة