7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 25 / 12 / 2024 العديد من الأخبار، تطورات مفاوضات الأهلي مع الجزائري بغداد بونجاح وتحديد موعد اعتزال شيكابالا مع الزمالك.

موقف طاهر محمد الطبي ومدة غيابه المتوقعة عن الأهلي

يواصل طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي أداء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بشد أسفل العضلة الأمامية ، وغاب بسبب تلك الإصابة عن مباراة فريقه أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

تحديد موعد اعتزال شيكابالا ..والزمالك يجدد المفاوضات لضم زيكو

كشف الإعلامى محمد الليثى ان محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد فريق الزمالك أبلغ الإدارة بشكل ودي بانه سيعتزل نهاية الموسم الجاري والاكتفاء بما قدمه في الملاعب.

تطورات مفاوضات الأهلي مع بغداد بونجاح وموقف اللاعب

يواصل مسئولو النادي الأهلي البحث عن التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر لتدعيم صفوفه في يناير المقبل، وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، ويعد الجزائري بغداد بونجاح مهاجم الشمال القطري أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف الأهلي.

كولر يرحب برحيل كريم نيدفيد عن الأهلي في يناير

أبدى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي مرونة في مسألة رحيل كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بعدما خرج من حسابات المدرب السويسري في الفترة الأخيرة، ويغيب عن المشاركة بشكل مستمر.

موقف عمر كمال مع الأهلى من مباراة المصرى فى الدورى غداً

يحسم مارسيل كولر المدير الفني للأهلى، اليوم الأربعاء، موقف عمر كمال لاعب الفريق من دخول قائمة مباراة المصرى، غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى.

جروس يطلب التعاقد مع مهاجم ولاعب وسط بالزمالك

حدد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أول طلباته الفنية التي يحتاجها الفريق خلال الانتقالات الشتوية الجارية، من حيث المراكز التي تحتاج الى تدعيم وضم لاعبين جدد بها، حيث طلب من إدارة الزمالك التعاقد مع مهاجم أجنبى بالإضافة إلى لاعب في خط الوسط.

لجنة تخطيط الأهلي تحسم مصير محمود كهربا.. اقرأ التفاصيل

حسمت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي مصير محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق الأحمر، وأكدت اللجنة، التي يترأسها مختار مختار، أن تواجد كهربا مع الفريق خلال النصف الثاني من الموسم الجاري بات صعباً للغاية في ظل تراجع مستواه وإشتعال الغضب الجماهيري ضده.