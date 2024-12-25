شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة البنك الأهلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، الدخول في معسكر مغلق اليوم، استعدادا لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها غدا الخميس، فى إطار منافسات الجولة السادسة من دوري nile.

ويختتم سيراميكا تدريباته اليوم، على خطة مباراة البنك، ويعلن أيمن الرمادى عن قائمته للدخول في معسكر مغلق من أجل فرض التركيز على اللاعبين

ويأمل أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، في رد الاعتبار بعد السقوط المدوي في كأس رابطة الأندية بخماسية نظيفة أمام البنك، وطالب اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز ورد الاعتبار، وحذر من التحولات الهجومية التي يستغلها المنافس وخاصة عن طريق ياو أنور الذي طالب بفرض رقابة عليه وعدم ترك المساحات أمامه.

ويحتل فريق سيراميكا المركز السادس برصيد 8 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما والخسارة في لقاء، سجل لاعبو سيراميكا 8 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.