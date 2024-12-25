شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الحيش: الزمالك ليس له ركلة جزاء وإلغاء فقرة تحليل الحكام قرار رائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء السعدنى مدير الكرة بنادى طلائع الجيش، أن طلائع الجيش قدم مباراة جيدة أمام الزمالك واستحق الخروج بنتيجة إيجابية في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة السادسة من دورى nile.

وقال علاء السعدنى في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "من إمبارح الناس كلها بتتكلم على ركلة جزاء لصالح الزمالك لم تحتسب أمام الطلائع، وبشوف جدل حول قانون الكرة، حارس الطلائع طلع ولعب الكرة والتصادم بعد لعب الكرة فالحارس لن يستطيع إيقاف نفسه في الهواء، والكرة مفيهاش حاجة خالص، وأفضل قرار تم اتخاذه هو إلغاء فقرة تحليل الحلات التحكيمية لأنها تثير دائما الجدل وبتعمل ضغط على كل الفرق والمسئولين".

وأضاف مدير الكرة بنادى طلائع الجيش: "هناك كيمياء بين عبد الحميد بسيونى وفريق الطلائع، وحابب أشيد به لأنه استطاع غلق كل مفاتيح الزمالك في مباراة الأمس، وحصلنا على العديد من الفرص التي كانت قادرة على منحنا التفوق، وقدمنا مباراة جيدة واستحقينا عدم الخسارة".

انتهت مباراة الزمالك و طلائع الجيش بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الكلية الحربية بالجولة السادسة من دورى نايل، ليرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 11 نقطة في وصافة جدول الترتيب، بينما رفع أصحاب الأرض رصيدهم إلى 8 نقاط في المركز الثامن .