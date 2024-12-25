شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو موقف مصابي الأهلي من الغياب عن مباراة المصري؟ والان مع تفاصيل الخبر

يحدد الجهاز الفني للأهلي مساء اليوم موقف اللاعبين المصابين من اللحاق بمباراة المصري غدا الخميس، بعد المران الختامي الذي يخوضه الفريق اليوم على ملعب النادي بمدينة نصر قبل السفر إلى الإسكندرية والمبيت بها استعدادا لمواجهة الغد.

ويواجه أكثر من لاعب شبح الغياب عن الأهلي في مباراة المصري بسبب الإصابة، حيث أن هناك لاعبين تأكد غيابهم ولاعبين لم يحسم موقفهم، مثل طاهر محمد طاهر وعمر كمال ورضا سليم ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد الله.

ما هو موقف طاهر محمد طاهر؟

طاهر سيواصل الغياب عن مباراة المصري بسبب شكواه من الإصابة في العضلة الأمامية وحاجته إلى فترة تأهيل قبل العودة للمشاركة في المباريات.

ما هو موقف عمر كمال؟

غاب عمر كمال عن مباراة شباب بلوزداد بسبب الإصابة في مرفق اليد، ومن المنتظر أن يخضع لفحص طبي في مران اليوم يحدد موقفه من اللحاق بمباراة المصري أو يتم استبعاده من تلك المواجهة.

وما هو موقف رضا سليم من مباراة المصري؟

أكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي أن الفحوصات التي خضع لها رضا سليم لاعب الفريق، أثبتت إصابته بقطع جزئى في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى، واللاعب سوف يخضع لفحصوات جديدة خلال الساعات القادمة لتحديد طريقة العلاج، وتأكد غيابه عن مباراة المصري، على أن يتحدد في وقت لاحق مدة غيابه عن الملاعب.

وما موقف باقي المصابين؟

يواصل كلا من محمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد الله برنامجهما التأهيلي ويحتاجون بعض الوقت قبل الانتظام في التدريبات الجماعية وإعلان جاهزيتهم للمباريات، فيما اقترب علي معلول من المشاركة في التدريبات الجماعية على أن يتم قيده في يناير المقبل.

ويختتم فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها الثامنة مساء غداً الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

يخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن كولر قائمة الفريق التي تدخل معسكر مغلق بالإسكندرية.

وشهد أخر ظهور للأهلى في بطولة الدوري المصري تعادل سلبى مع البنك الاهلى بينما تأجلت مباراة المارد الأحمر مع سموحة في الجولة الخامسة لتقام في يناير بسبب انشغال كتيبة كولر بمواجهة بطل الجزائر.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الأهلى.