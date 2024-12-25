موعد مباراة الزمالك القادمة في الدورى

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندرى في إطار الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز دورىnile

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك مع الاتحاد السكندرى في الثامنة من مساء الأحد المقبل ، بإستاد القاهرة الدولى.

نتيجة المباراة السابقة للزمالك

وكان الزمالك تعادل مع طلائع الجيش في الجولة الماضية من بطولة الدورى، حيث سجل كل فريق هدفين، أحرز للأبيض محمد شحاتة ، وحسام أشرف.

ترتيب الزمالك في جدول الدورى

يحتل الزمالك المركز الثانى فى وصافة جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 11 نقطة، من 3 انتصارات وتعادلين وخسارة.