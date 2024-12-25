شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رضا سليم بقطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي أن الفحوصات التي خضع لها رضا سليم لاعب الفريق، أثبتت إصابته بقطع جزئى في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى، واللاعب سوف يخضع لفحوصات جديدة خلال الساعات القادمة لتحديد طريقة العلاج.

ويختتم فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها الثامنة مساء غداً الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

يخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن كولر قائمة الفريق التي تدخل معسكر مغلق بالإسكندرية.



وشهد أخر ظهور للأهلى في بطولة الدوري المصري تعادل سلبى مع البنك الاهلى بينما تأجلت مباراة المارد الأحمر مع سموحة في الجولة الخامسة لتقام في يناير بسبب انشغال كتيبة كولر بمواجهة بطل الجزائر.



ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الأهلى.