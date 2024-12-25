شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتفوق على حرس الحدود تاريخيا قبل مواجهة اليوم بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، اختبارا مهما عندما يستضيف حرس الحدود على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة السادسة من دورى nile.

وتعد مباراة اليوم الـ34 التي تجمع الفريقين في جميع المسابقات، حيث سبق أن تواجها في 33 مباراة سابقة، كانت الغلبة للإسماعيلى بـ11 مباراة بينما فاز الحرس 9 مواجهات، وحسم التعادل 13 مباراة، وسجل لاعبو الدراويش 38 هدفا واستقبلت شباكهم 32 هدفا.

ويعد الهداف التاريخى للمباريات بين الفريقين هو حسنى عبد ربه لاعب الإسماعيلى السابق برصيد 4 أهداف، بينما يتصدر مصطفى زيكو مهاجم زد الحالي برصيد هدفين.

وجاءت قائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة حرس الحدود كالتالى..

حارس مرمى: كمال السيد، عبد الله جمال.

الدفاع: عماد حمدى، محمد عمار، محمد نصر، حاتم سكر.

الوسط: هشام محمد، محمد حسن، محمد بيومى، عبد الرحمن الدح، على الملوانى، عبد الله السعيد، محمد خطارى، نادر فرج، مروان حمدى، محمد وجدى، إبراهيم عبد العال، عمر القط، إيريك تراورى.

الهجوم: خالد النبريصى، محمد زيدان، حسن صابر.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، جمعها من فوز وتعادلين وهزيمتين، سجل لاعبو الدراويش هدفين واستقبلت شباكهم 3 أهداف.